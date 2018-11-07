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/ У торговца немаркированными сигаретами изъяли товар на три миллиона

У торговца немаркированными сигаретами изъяли товар на три миллиона

Челябинец хранил продукцию в гараже.
сегодня в 20:04
  |  Происшествия

27-летний челябинец решил стать предпринимателем. В качестве прибыльного бизнеса выбрал продажу сигарет. Однако на его табачной продукции не было маркировки. О том, что в Челябинске кто-то нарушает закон, узнали сотрудники полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они задержали челябинца по подозрению в сбыте продукции, а из двух его гаражных боксов изъяли 90 тысяч пачек сигарет.

В ходе следственных мероприятий из двух гаражных боксов изъято более 90 тысяч пачек табачных изделий подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками на сумму свыше 3,5 миллионов рублей, а также «черновая» документация по их обороту. По данному факту региональным ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» УК РФ. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — 6 лет лишения свободы. Сейчас челябинец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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