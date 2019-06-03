/ Повышение цен на табак предрекли эксперты

Это связанно в возможным введением экологического сбора с производителей.

Повышение цен на табачную продукцию предрекли эксперты. Об этом сообщают «Известия». Рост цен связывают с возможным появлением экологического сбора с производителей табачной продукции, который составит не менее пяти рублей с одной пачки. По мнению экспертов, это приведет к подорожанию сигарет на 5%.

Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк заявил, что данная сумма «несколько завышена» и должна составлять не более двух рублей с пачки. А директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова отметила, что сейчас из примерных 105 рублей, которые россияне платят за пачку сигарет, в казну уходит около 70 рублей в виде налогов

В пресс-службе Минздрава «Известиям» сказали, что ведомство не возражает против введения таких мер, учитывая вред, который курение наносит экологии. Около двух третей всех отходов — окурков — выбрасывается в окружающую среду, создавая в мире каждый год до 680 млн т мусора. С ним в окружающую среду поступают более 7 тыс. химических веществ, содержащихся в табачных изделиях, внушительная часть из которых токсична. В ведомстве уточнили, что вопрос введения экосбора целесообразно проработать с Минприроды и Минфином. — сообщают «Известия».

В поддержку инициативы высказался исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков. Он считает, что отходы табачных изделий содержат, например, мышьяк, кадмий и толуол, которые могут негативно влиять на здоровье человека и животных, а мировой опыт показывает: эффективнее всего взимать платежи именно с производителей.