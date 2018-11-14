/ О вреде курения напомнят челябинцам

День отказа от курения — это хороший повод задуматься о том, как сильно негативная привычка вредит вашему здоровью. Ухудшения самочувствия, частые простуды, высокий риск онкологических заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний — и это далеко не весь список страшных последствий курения.
Всю неделю для школьников будут проводить уроки здоровья и спортивные мероприятия, которые призваны показать, как хорош здоровый образ жизни.
15 ноября в ТРК «Горки» пройдет большой праздник здоровья. На нем волонтеры-медики расскажут о вреде курения, дадут полезные советы, а также будут измерять всем желающим давление, определят содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокилайзеров.