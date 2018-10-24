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/ В десять раз увеличится штраф за продажу сигарет детям

В десять раз увеличится штраф за продажу сигарет детям

За инициативу голосует Минздрав.
сегодня в 20:00
  |  Общество

Штраф за продажу табачных изделий несовершеннолетним предлагают увеличить. Изначально с инициативой выступили депутаты Ленинградского заксобрания. Их идея — увеличить выплату за нарушение закона в 10 раз. Инициативу поддержал Минздрав.

В настоящее время максимальный размер штрафных санкций для физлиц составляет 5 тысяч рублей, для юрлиц — 50 тысяч рублей. По мнению экспертов, подобное наказание не способно заставить продавцов прекратить нарушения. Согласно новой редакции штраф может быть увеличен до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для организаций. В ведомстве отмечают, что рост взыскания не решит проблему полностью, однако позволит сократить число незаконных продаж. — сообщает газета «Известия».

По данным Минздрав, больше 90% курильщиков приобщаются к пагубной привычке до 18 лет.

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