/ 24 пакета наркотиков изъяли гаишники у несовершеннолетней челябинки

Внутри каждого из них находилось вещество белого цвета.

Сотрудники челябинского ГИБДД задержали девушку с 24 пакетами наркотиков. В субботу, 15 декабря, в ночное время, в ходе патрулирования на улице Автодорожная полицейские остановили автомобиль УАЗ, в котором находилась жительница Челябинска 2002 года рождения.

В связи с тем, что девушка вела себя подозрительно, было принято решение досмотреть граждан в ближайшем отделе полиции. В ходе личного досмотра девушки при ней было обнаружено 24 полиэтиленовых пакетика с веществом белого цвета. — рассказали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ОГИБДД по Челябинску.

Проведенная экспертиза установила, что вещество является наркотическим. Сейчас девушка задержана для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств дела.