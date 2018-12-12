/ Более килограмма марихуаны изъяли у местного жителя кыштымские полицейские

Как объяснил задержанный, вещество он собирал и хранил для личного потребления.

Сотрудники полиции МО МВД России «Кыштымский» изъяли 1,1 килограмма марихуаны. Наркотическое вещество принадлежало ранее не судимому 30-летнему жителю Кыштыма и хранилось в доме, расположенном на одном из участком в СНТ «Машиностроитель». Как объяснил задержанный, вещество он собирал и хранил для личного потребления.

В МО МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Максимальный срок наказания по данной статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет. Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, сотрудники полиции Челябинской области регулярно проводят мероприятия по выявлению незаконного распространения и хранения наркотических средств. По словам пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, данные меры направлены в том числе и на предупреждение совершения преступлении в состоянии наркотического опьянения.