/ Подозреваемых в незаконном обороте наркотиков задержали в Магнитогорске

Полицейским пришлось применить табельное оружие.

Полицейские Магнитогорска (при поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области) задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Ими оказались два неработающих жителя Магнитогорска 18-ти лет.

В ходе задержания подозреваемые на своем автомобиле попытались скрыться от сотрудников силовых структур. В целях остановки транспортного средства бойцами Росгвардии применено огнестрельное оружие. В результате попадания в автомобиль, он был остановлен, находящиеся в нем задержаны. Полицейские установили, что подозреваемые через тайник в виде закладки сбыли более 96 граммов синтетических наркотических средств на основе растительных веществ на территории города Магнитогорска. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Следственном Управлении МВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

На данный момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.