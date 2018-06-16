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/ Прохожий снес с дороги старушку, собирающую картон в Златоусте. Видео

Прохожий снес с дороги старушку, собирающую картон в Златоусте. Видео

Женщину госпитализировали с травмами головы.
сегодня в 10:15
  |  Происшествия

Пользователей социальных сетей возмутил поступок мужчины, который серьезно травмировал пожилую женщину. На кадрах с камер видеонаблюдения отчетливо видно, как бабушка собирает на краю тротуара картон, наклонившись вниз головой. Мимо проходит достаточно крупный мужчина, умышленно толкая пенсионерку руками. Женщина падает и ударяется головой о металлический забор.

Со слов очевидцев: бабушка стояла и собирала картонки, особо никому не мешая. Но, помешала мимо проходящему «мужчине». Как итог, травма головы (зашивали). Скорую ждали около часа, в итоге не дождались, очевидцы увезли в травмпункт на машине. — сообщают очевидцы.

На кадрах отчетливо видно, как женщина долгое время не может встать на ноги, держась за голову. Жестокий поступок прохожего вызвал общественный резонанс среди южноуральцев. Очевидцы сообщают, мужчина является глухонемым и проживает с матерью. Свой поступок он объяснил тем, что женщина ему помешала пройти.

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