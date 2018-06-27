/ Свердловский проспект перекроют для укладки нового асфальта

Срок окончания ограничений зависит от погоды.

Ремонт дорог остановит движение транспорта с 28 июня по центральной магистрали Челябинска. Дорожники вводят ограничения для автомобилей по Свердловскому проспекту в промзоне в Курчатовском районе. Назвать дату окончания ремонта пока нельзя.

С 28 июня вводится ограничение движения транспорта на Свердловском проспекте. На участке от улицы Мастеровой до Комсомольского проспекта начнутся работы по укладке асфальта. Укладка будет производиться по центру проезжей части тремя укладчиками. В это время движение будет затруднено. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь «Южуралмоста» Анна Колонтаева.

Дорожники рассчитывают, что погода позволит завершить укладку нового дорожного слоя за 10 дней. Таким образом, ограничения будут действовать минимум до 9 июля. На этом участке появится покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ремонт проходит в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Еще одно ограничение будет действовать в четверг, 28 июня. Участок улицы Братьев Кашириных возле цирка привычно перекроют для строительства развязки. Здесь автотранспорт не будут пропускать с 9 до 21 часа.