Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.14 +0.38 73.47 +0.48
Челябинск
сейчас
 
+27 °C
завтра
 
+28 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ 15 опасных дорожных участков выявлено после гибели перевернувшегося мотоциклиста в Челябинске

15 опасных дорожных участков выявлено после гибели перевернувшегося мотоциклиста в Челябинске

Дорожное покрытие не восстановлено после работы коммунальщиков.
сегодня в 15:28
  |  Общество

Коммунальные службы должны ответить за гибель мотоциклиста, влетевшего в неогороженную яму на северо-западе Челябинска. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. На месте ДТП велись ремонтные работы, по завершении которых покрытие не было приведено в порядок.

Мало того, что такое разрушение асфальтового покрытия, после которого коммунальщики не проводят восстановительные работы — это грубейшее нарушение правил благоустройства и многомиллионные убытки для бюджета, так это еще и влечет опасность для жизни и здоровья людей, становится причиной человеческих трагедий. Я уже не говорю, сколько происходит аварий и сколько автомобилей оставляет в таких ямах свои колеса. Важно, чтобы виновные за это ответили. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Сейчас в Челябинске насчитывается минимум 15 участков дорог, где дорожное покрытие было вскопано коммунальными службами и не приведено в порядок после окончания работ:

  • перекресток ул. Черкасская — шоссе Металлургов (у трамвайных путей);

  • перекресток малое шоссе Металлургов — ул. Сталеваров;

  • перекресток ул. Богдана Хмельницкого — ул. Румянцева;

  • ул. Богдана Хмельницкого — пучина в районе Металлургического колледжа;

  • пр. Победы в районе ул. Краснознаменной (пр. Победы, д. 195);

  • ул. Краснознаменная в районе Автомобильного училища;

  • ул. Пушкина в районе д. 70,

  • ул. Елькина, д. 94;

  • ул. Шаумяна, д. 93/ ул. Курчанова, д. 1;

  • перекресток ул. Румянцева — ул. Мира;

  • ул. Румянцева, д. 29;

  • перекресток ул. Жукова — ул. малая Богдана Хмельницкого + тротуар;

  • ул. Каслинская от ул. Работниц до ул. Калинина;

  • пр. Комарова от ул. Завалишина до ул. Октябрьской;

  • ул. Братьев Кашириных, д. 102.

Напомним, 34-летний мотоциклист погиб после ДТП на северо-западе Челябинска. Водитель влетел в глубокую яму на улице Братьев Кашириных и потерял управление. С тяжелыми травмами мужчину увезли в больницу, где он вскоре скончался.

Общество
Трактор перевернулся на дороге в Челябинской области
  
27.06.2018
Трактор перевернулся на дороге в Челябинской области
Общество
Реверсивное движение организовано на семи участках южноуральских дорог
26.06.2018
Реверсивное движение организовано на семи участках южноуральских дорог
Происшествия
Прохожий снес с дороги старушку, собирающую картон в Златоусте. Видео
  
16.06.2018
Прохожий снес с дороги старушку, собирающую картон в Златоусте. Видео
Происшествия
Горящий холодильник преградил дорогу в челябинском парке
  
14.06.2018
Горящий холодильник преградил дорогу в челябинском парке
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Бывший проректор МаГУ снова наказан за взятки
сегодня в 16:28
Бывший проректор МаГУ снова наказан за взятки
Спорт
Открытие Кубка губернатора по водному поло пройдет в режиме онлайн
сегодня в 16:23
Открытие Кубка губернатора по водному поло пройдет в режиме онлайн
Общество
Жители Потанино остались без воды из-за садоводов
сегодня в 16:09
Жители Потанино остались без воды из-за садоводов
Общество
Вице-чемпионка России по танцам хочет стать ведущей на ОТВ и «Восточном экспрессе»
  
сегодня в 15:46
Вице-чемпионка России по танцам хочет стать ведущей на ОТВ и «Восточном экспрессе»
Политика
Одного кандидата на пост главы Миасса отстранили от конкурса
сегодня в 15:34
Одного кандидата на пост главы Миасса отстранили от конкурса
Общество
15 опасных дорожных участков выявлено после гибели перевернувшегося мотоциклиста в Челябинске
сегодня в 15:28
15 опасных дорожных участков выявлено после гибели перевернувшегося мотоциклиста в Челябинске
Общество
Княгиня и Спартак появились на свет в Челябинской области
сегодня в 15:04
Княгиня и Спартак появились на свет в Челябинской области
Общество
Управляющая компания сливала сточные воды в южноуральскую речку Гумбейка
сегодня в 14:40
Управляющая компания сливала сточные воды в южноуральскую речку Гумбейка
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6