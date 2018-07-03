/ 15 опасных дорожных участков выявлено после гибели перевернувшегося мотоциклиста в Челябинске

Дорожное покрытие не восстановлено после работы коммунальщиков.

Коммунальные службы должны ответить за гибель мотоциклиста, влетевшего в неогороженную яму на северо-западе Челябинска. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. На месте ДТП велись ремонтные работы, по завершении которых покрытие не было приведено в порядок.

Мало того, что такое разрушение асфальтового покрытия, после которого коммунальщики не проводят восстановительные работы — это грубейшее нарушение правил благоустройства и многомиллионные убытки для бюджета, так это еще и влечет опасность для жизни и здоровья людей, становится причиной человеческих трагедий. Я уже не говорю, сколько происходит аварий и сколько автомобилей оставляет в таких ямах свои колеса. Важно, чтобы виновные за это ответили. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Сейчас в Челябинске насчитывается минимум 15 участков дорог, где дорожное покрытие было вскопано коммунальными службами и не приведено в порядок после окончания работ:

перекресток ул. Черкасская — шоссе Металлургов (у трамвайных путей);

перекресток малое шоссе Металлургов — ул. Сталеваров;

перекресток ул. Богдана Хмельницкого — ул. Румянцева;

ул. Богдана Хмельницкого — пучина в районе Металлургического колледжа;

пр. Победы в районе ул. Краснознаменной (пр. Победы, д. 195);

ул. Краснознаменная в районе Автомобильного училища;

ул. Пушкина в районе д. 70,

ул. Елькина, д. 94;

ул. Шаумяна, д. 93/ ул. Курчанова, д. 1;

перекресток ул. Румянцева — ул. Мира;

ул. Румянцева, д. 29;

перекресток ул. Жукова — ул. малая Богдана Хмельницкого + тротуар;

ул. Каслинская от ул. Работниц до ул. Калинина;

пр. Комарова от ул. Завалишина до ул. Октябрьской;

ул. Братьев Кашириных, д. 102.

Напомним, 34-летний мотоциклист погиб после ДТП на северо-западе Челябинска. Водитель влетел в глубокую яму на улице Братьев Кашириных и потерял управление. С тяжелыми травмами мужчину увезли в больницу, где он вскоре скончался.