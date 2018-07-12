/ Покупательница ткани скончалась в Доме быта в Чебаркуле

Женщине резко стало плохо.

Пожилая жительница Чебаркуля скончалась в местном Доме быта. Трагедия произошла на втором этаже здания. Там находятся мастерские по пошиву одежды и отдел, в котором продаются ткани. Женщина едва успела перешагнуть через порог, как вдруг ей стало плохо, она упала и захрипела, говорят очевидцы.

Это произошло примерно в 17:00 вчера, 11 июля. Женщина пожилая, ей 76 лет. Она зашла, хотела купить что-то в этом отделе, но ей стало плохо. Она упала. Вызвали скорую. Пока скорая помощь ехала, бабушка умерла. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Скорее всего, говорят очевидцы, пенсионерка скончалась из-за проблем с сердцем.