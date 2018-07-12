/ Мотоциклист умер в больнице после столкновения с Мерседесом

Молодой человек вышел из комы, но вскоре скончался.

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Мотоциклист, который на автодороге «Меридиан» столкнулся с легковым автомобилем фирмы «Мерседес», не выжил. Молодого человека после аварии, которая произошла 26 июня, госпитализировали в больницу. Пострадавший около недели пролежал в коме, а потом пришел в сознание, однако спасти ему жизнь медикам не удалось.

Павла не стало… Он из комы вышел ещё на прошлой неделе. Умер 11 июля из-за тромба в легочной артерии. — поделились товарищи погибшего.

Ранее сообщалось, что мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Мерседес» столкнулись на Меридиане, в результате легковушка получила сильные повреждения, у нее проломлена задняя часть, раскурочен багажник и выбиты стекла. Мотоцикл после столкновения превратился в груду металла.

Подробности и обстоятельства происшествия продолжают устанавливать.