Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.79 -0.16 73.41 +0.1
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Детский омбудсмен проверяет лагерь, где умер 13-летний ребенок

Детский омбудсмен проверяет лагерь, где умер 13-летний ребенок

Ирина Буторина прокомментировала версию о драке между подростками.
сегодня в 18:30
  |  Общество
Со своей проверкой в детский лагерь «Ильмены», где 25 июня умер 13-летний подросток, приехала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. Детский омбудсмен пообщалась с детьми и персоналом, после чего пришла к выводу, что коллектив работает четко и слаженно. Версию о предшествовавшей смерти мальчика драке, которая могла произойти между подростками, в аппарате назвали маловероятной.

Окончательные выводы будут сделаны после завершения проверок и следственных мероприятий. Цель моего визита — понять, насколько для детей, которые продолжают оздоровление, созданы все необходимые условия. У детей очень организован досуг, они не попали в вакуум из-за чрезвычайной ситуации, им обеспечен комфорт. — добавила Ирина Буторина.

По словам омбудсмена, семья опекунов, в которой воспитывался погибший мальчик, на хорошем счету, никаких претензий к ним не возникало.

Ранее стало известно, что в следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом профессиональных обязанностей». Правоохранители не исключают криминальный характер смерти подростка. Вскрытие показало черепно-мозговую травму. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

Общество
Юбилей отпразднует студенческий спортивный лагерь ЮУрГУ
15.03.2018
Юбилей отпразднует студенческий спортивный лагерь ЮУрГУ
Общество
Популярный оздоровительный лагерь в Челябинской области закрыли на карантин из-за одного ребенка
22.08.2017
Популярный оздоровительный лагерь в Челябинской области закрыли на карантин из-за одного ребенка
Общество
Спортивный лагерь на Касаргах проверят следователи
12.07.2017
Спортивный лагерь на Касаргах проверят следователи
Происшествия
4-летняя девочка скончалась после поездки в летний лагерь в Чебаркуле
05.06.2017
4-летняя девочка скончалась после поездки в летний лагерь в Чебаркуле
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Суд запретил компании «Мечел-Кокс» выбросы в атмосферу
сегодня в 19:28
Суд запретил компании «Мечел-Кокс» выбросы в атмосферу
Общество
Детский омбудсмен проверяет лагерь, где умер 13-летний ребенок
сегодня в 18:30
Детский омбудсмен проверяет лагерь, где умер 13-летний ребенок
Общество
Свердловский проспект перекроют для укладки нового асфальта
сегодня в 17:58
Свердловский проспект перекроют для укладки нового асфальта
Общество
Жители Ленинского района назвали дом с новым фасадом «конфеткой»
сегодня в 17:24
Жители Ленинского района назвали дом с новым фасадом «конфеткой»
Общество
«Цифра» изменит рынок коммерческих перевозок в России
сегодня в 17:11
«Цифра» изменит рынок коммерческих перевозок в России
Происшествия
Мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с «Мерседесом»
  
сегодня в 16:27
Мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с «Мерседесом»
Общество
Борис Дубровский без очереди попал к врачу в обновленной поликлинике ЧОКБ
  
сегодня в 16:22
Борис Дубровский без очереди попал к врачу в обновленной поликлинике ЧОКБ
Общество
На информационное развитие Челябинской области потрачен почти 1 миллиард
сегодня в 15:54
На информационное развитие Челябинской области потрачен почти 1 миллиард
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6