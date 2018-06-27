/ Детский омбудсмен проверяет лагерь, где умер 13-летний ребенок

Ирина Буторина прокомментировала версию о драке между подростками.

Со своей проверкой в детский лагерь «Ильмены», где 25 июня умер 13-летний подросток, приехала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. Детский омбудсмен пообщалась с детьми и персоналом, после чего пришла к выводу, что коллектив работает четко и слаженно. Версию о предшествовавшей смерти мальчика драке, которая могла произойти между подростками, в аппарате назвали маловероятной.

Окончательные выводы будут сделаны после завершения проверок и следственных мероприятий. Цель моего визита — понять, насколько для детей, которые продолжают оздоровление, созданы все необходимые условия. У детей очень организован досуг, они не попали в вакуум из-за чрезвычайной ситуации, им обеспечен комфорт. — добавила Ирина Буторина.

По словам омбудсмена, семья опекунов, в которой воспитывался погибший мальчик, на хорошем счету, никаких претензий к ним не возникало.

Ранее стало известно, что в следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом профессиональных обязанностей». Правоохранители не исключают криминальный характер смерти подростка. Вскрытие показало черепно-мозговую травму. Подробности и обстоятельства устанавливаются.