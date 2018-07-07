/ Тигр из передвижного зоопарка покусал пятилетнюю девочку

Хищник напал на ребенка в Чебаркуле.

Поход в передвижной зоопарк в Чебаркуле для целой компании закончился экстренной поездкой в больницу. Накануне, 6 июля, на пятилетнюю девочку набросился тигренок, который на поводке разгуливал по территории зверинца. Работники заведения предлагали всем желающим сфотографироваться с хищником, который внезапно проявил агрессию к посетителям.

Как только мы перешагнули порог, нам тут же буквально сунули тигренка, чтобы мы сфотографировались. Ребенок захотел, мама не отказала. Когда мы подошли, тигренок начал сопротивляться, работник потянул его за поводок. Через какие-то доли секунды хищник пастью вцепился в руку девочки, мы вытянули ее, а он тут же укусил еще раз. Услуга платная, деньги нам так и не вернули, никто даже не извинился. — рассказала сайту «Первый областной» подруга семьи пострадавшей.

Пострадавшую девочку, которая была в шоке из-за произошедшего, тут же отвезли в травмпункт. Там ей поставили экстренный укол и отправили на прием к врачу в понедельник. По всей видимости, малышке предстоит пройти долгий курс лечения от бешенства. Документы, подтверждающие наличие необходимых прививок у животных, сотрудники зоопарка ни родителям ребенка, ни сотрудникам правоохранительных органов предоставить не смогли. По их словам, в ветеринарной клинике они были днем ранее, и все бумаги пока находятся там.

Мама пострадавшей девочки намерена обратиться в суд, если продолжительное лечение или профилактика все же понадобятся. Женщина убеждена, что так ей удастся предотвратить подобные инциденты в других городах и спасти других детей от физических и моральных травм, а также привлечь к ответственности причастных.