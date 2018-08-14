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/ Пума Анжелика оказалась самой интересной кошкой челябинского зоопарка

Пума Анжелика оказалась самой интересной кошкой челябинского зоопарка

Хищницу, победившую в конкурсе, ждут новые игрушки и мясной пир.
сегодня в 12:40
  |  Общество

Самой популярной кошкой челябинского зоопарка оказалась пума Анжелика. Именно эта хищница покорила своей грацией всех посетителей и сотрудников. Она участвовала в конкурсе «Мисс Кисс», организованном зоопарком ко Всемирному дню кошек. Конкуренцию пуме Анжелике составили также два леопарда, тигрица, львица, оцелот, сервал и гепард.

Голосование проходило в Интернете в нашей группе в соцсетях, а также в самом зоопарке. На его территории висели карточки с рассказами о наших кошках, посетителям предлагали прочитать характеристику и проголосовать за понравившуюся конкурсантку, опустив флаейр в специальную урну. Победительница, пума Анжелика, любит играть с мячами и картонными коробками. Возможно, мы организуем ей зверюшкины игрушки как подарок за победу. Ну и лишний паек мяса не повредит. — поделилась с сайтом «Первый областной» методист челябинского зоопарка Елена Пшеницына.

Отметим, что на втором месте по популярности оказалась львица Виктория, а третье поделили между собой леопард Лиза и тигрица Лаффи.

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