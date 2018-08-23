Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.62 +0.44 78.2 +0.85
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Администратор ресторана прокомментировал инцидент с нападением медведя на их клиента

Администратор ресторана прокомментировал инцидент с нападением медведя на их клиента

Посетитель якобы пытался поцеловать животное.
сегодня в 14:00
  |  Происшествия

По сообщениям СМИ, посетитель челябинского ресторана пострадал после «игр» с медведем. Хищник живет в клетке на территории ресторана, находящегося на берегу челябинского водохранилища. Пьяный посетитель якобы хотел поцеловать животное.

Посетитель не очень серьезно пострадал, только губы зашивать придется. Официанты подтверждают, что мужчина постоянно к медведю лез. Его все время отгоняли, вот и доигрался. Я, когда на улицу вышел, медведя в клетке уже не было. Загнали внутрь. Он мирный зверь, кормят до отвала. — передает Ura.ru со ссылкой на очевидца.

Однако в самом ресторане заверили, что подобных инцидентов не было. Животное уже 7 лет живет на территории заведения. Подход к нему имеет только один человек, который его кормит.

Такого не было. Я здесь каждый день работаю, поэтому если что-то произошло, я бы знал. Кроме того, медведь сидит за двойным забором, к нему никто не может так просто подойти. Есть только один человек, который приближается к нему, этот человек его кормит. — рассказал сайту «Первый областной» администратор заведения.

Чтобы дотянуться до медведя в клетке, необходимо преодолеть расстояние в 1−1,5 метра.

Происшествия
Тигр из передвижного зоопарка покусал пятилетнюю девочку
07.07.2018
Тигр из передвижного зоопарка покусал пятилетнюю девочку
Общество
Троицкий медведь Степа вышел из зимней спячки
23.02.2018
Троицкий медведь Степа вышел из зимней спячки
Происшествия
Челябинский тигр напал на сотрудницу зоопарка Калининграда
07.11.2017
Челябинский тигр напал на сотрудницу зоопарка Калининграда
Происшествия
Неизвестный «лесной житель» напал на 32-летнего мужчину в Миассе
21.08.2017
Неизвестный «лесной житель» напал на 32-летнего мужчину в Миассе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
«Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо»
сегодня в 18:06
«Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо»
Общество
Лихач, устроивший смертельную аварию с БМВ, встретится с потерпевшими в суде
сегодня в 18:02
Лихач, устроивший смертельную аварию с БМВ, встретится с потерпевшими в суде
Происшествия
«Мы испытали шок». Пассажирка горящего на ходу автобуса рассказала, что творилось внутри
сегодня в 17:55
«Мы испытали шок». Пассажирка горящего на ходу автобуса рассказала, что творилось внутри
Общество
Проезжую часть оградят от автомобилей на улице Доватора
сегодня в 17:35
Проезжую часть оградят от автомобилей на улице Доватора
Происшествия
Магнитогорец сломал нос автомобилисту и стал подозреваемым в 4 преступлениях
сегодня в 17:22
Магнитогорец сломал нос автомобилисту и стал подозреваемым в 4 преступлениях
Общество
Защиту медицинских приборов от хакеров представили на IT-форуме
сегодня в 16:43
Защиту медицинских приборов от хакеров представили на IT-форуме
Общество
Борис Дубровский рассказал об информатизации общества на Южном Урале
сегодня в 16:16
Борис Дубровский рассказал об информатизации общества на Южном Урале
Спорт
Денис Лебедев проведёт бой против турецкого боксера
сегодня в 15:09
Денис Лебедев проведёт бой против турецкого боксера
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6