/ Администратор ресторана прокомментировал инцидент с нападением медведя на их клиента

Посетитель якобы пытался поцеловать животное.

По сообщениям СМИ, посетитель челябинского ресторана пострадал после «игр» с медведем. Хищник живет в клетке на территории ресторана, находящегося на берегу челябинского водохранилища. Пьяный посетитель якобы хотел поцеловать животное.

Посетитель не очень серьезно пострадал, только губы зашивать придется. Официанты подтверждают, что мужчина постоянно к медведю лез. Его все время отгоняли, вот и доигрался. Я, когда на улицу вышел, медведя в клетке уже не было. Загнали внутрь. Он мирный зверь, кормят до отвала. — передает Ura.ru со ссылкой на очевидца.

Однако в самом ресторане заверили, что подобных инцидентов не было. Животное уже 7 лет живет на территории заведения. Подход к нему имеет только один человек, который его кормит.

Такого не было. Я здесь каждый день работаю, поэтому если что-то произошло, я бы знал. Кроме того, медведь сидит за двойным забором, к нему никто не может так просто подойти. Есть только один человек, который приближается к нему, этот человек его кормит. — рассказал сайту «Первый областной» администратор заведения.

Чтобы дотянуться до медведя в клетке, необходимо преодолеть расстояние в 1−1,5 метра.