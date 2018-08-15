/ Птиц из закрывшегося в Магнитогорске приюта перевели в зоопарк

Им обеспечили необходимые для здорового существования условия.

В Магнитогорске закрылся бесплатный приют для животных и птиц. Он был организован в здании спортивного клуба «Черный дракон» жителем города. Мужчина поселил там птиц хищных пород, а также голубей и змей. Пополнению приюта содействовали местные жители: они приносили туда птиц. Однако условия содержания животных, как выяснили в администрации Магнитогорска, не соблюдались.

Организатор приюта не оказывал надлежащего ветеринарного сопровождения животным, чем ставил под угрозу здоровье посетителей и самих птиц. Администрацией города было принято решение о закрытии приюта. — рассказали в администрации Магнитогорска.

Руководители приюта заявляют, что птиц лечили под присмотром ветеринара, а затем отправляли на волю. Однако, как пояснил президент Фонда зоозащиты Карен Даллакян, все принесённые в приют птицы должны быть зарегистрированы в Министерстве экологии Челябинской области. Кроме того, Даллакян заявил, что птиц нельзя содержать в закрытых помещениях, ведь это снижает их выживаемость. Также им необходим солнечный свет и свежий воздух.

Теперь птиц приютил зоопарк «Абзаково». Там для них создали все необходимые условия.