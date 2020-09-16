Прокуратура проверит СИЗО, где нашли тело Максима Марцинкевича

На место выехало руководство ведомства.

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Представители прокуратуры Челябинской области проверят СИЗО № 3, где в среду, 16 сентября, обнаружили мертвым 36-летнего националиста Максима Марцинкевича. Он находился в одиночной камере.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами следственного изолятора требований федерального законодательства при соблюдении режима и контроля за лицами, содержащимися под стражей», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Добавим, что проверка по факту смерти блогера и политического деятеля также организована следственным комитетом региона.

Напомним, «Тесак» три раза отбывал наказание за экстремизм. В 2017 он был признан виновным в экстремизме, разбоях и хулиганстве, а в 2018 получил десять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за нападения на людей, обоснованной им борьбой с торговлей наркотиками. В прошлом году приговор в отношении Марцинкевича был пересмотрен, наказание он стал отбывать в колонии общего режима.

Также в сети появилась якобы предсмертная записка, где заключенный просил передать его ежедневник и книгу жене.