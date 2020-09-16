Адвокат Максима Марцинкевича сделал заявление по поводу смерти подзащитного

Также в сети появился текст предполагаемой последней записки Тесака.

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Иван Сидоров, адвокат националиста Максима Марцинкевича, который сегодня, 16 сентября, был найден мёртвым в СИЗО № 3 Челябинска считает, что у его подопечного не было причин для добровольного лишения себя жизни. Об этом защитник заявил агентству «Интерфакс». Он также сказал, что Максима Марцинкевича должны были везти в Москву для дачи показаний по делу 1999 года.



«Повода у него не было. Если это подтвердится, значит ему кто-то помог»,— цитирует Ивана Сидорова «Интерфакс».

Меж тем в сети появилась предполагаемая предсмертная записка, которую оставил в СИЗО № 3 Челябинска националист Максим Марцинкевич. В ней, как и сообщалось ранее, Тесак просит передать своей гражданской супруге книгу и личный дневник, а также просит прощения у администрации СИЗО за «предоставленные неудобства».

«Книгу „Протекционизм и коммунизм“ и чёрный ежедневник прошу передать ей. Все остальные вещи — утилизировать»,— гласит текст предсмертной записки Максима Марцинкевича.

Также пользователи сети заметили на странице Максима Марцинкевича 3 поста, датированных 2014 и 2019 годом. В них Тесак заявляет, что никогда не будет сам лишать себя жизни.

Напомним, тело Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом «Тесак» нашли сегодня, 16 сентября, в СИЗО № 3 Челябинска. Сейчас проверку по факту гибели блогера и политического деятеля проводит следственный комитет. Отметим, что Максим Марцинкевич трижды отбывал наказание за экстремизм. В 2017 Тесака также признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве, а в 2018 приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В прошлом году Максиму Марцинкевичу пересмотрели приговор, а также изменили вид исправительного учреждения на колонию общего режима.