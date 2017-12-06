/ 16-летняя девушка из интерната пропала в Магнитогорске

Волонтеры просят помощи у местных жителей в распространении ориентировок.

Волонтеры Магнитогорска объявили о розыске 16-летней девушки. Школьница уже не в первый раз бесследно исчезает. На этот раз подросток сбежал из школы-интерната. Волонтеры просят жителей посодействовать в розыске девушка, в частности — помочь с распространением по городу листовок.



2 декабря 2017 года Мария Ефимова ушла из школы-интерната по улице Дружбы № 25 и не вернулась. В настоящее время ее местоположение неизвестно. — сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-Спас».



Приметы: рост 150–160 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы темные.



Информацию о местоположении попавшей жительницы Магнитогорска просят сообщать волонтерам по номеру +79080533126 (Мария).



Напомним, это не первый случай исчезновения девушки. В начале лета текущего года подросток уже значился в списках пропавших людей, тогда ее удалось отыскать.