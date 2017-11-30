/ 37-летний мужчина в пижаме пропал по пути на прием к неврологу в Челябинске

Пациент психоневрологической больницы плохо ориентируется в пространстве.

Две недели продолжаются поиски 37-летнего пациента психоневрологической больницы Челябинска. Мужчина находился там на лечении. Пациент шел на прием вместе с другими пациентами, когда пропал из виду. Сообщается, что обычно он ведет себя спокойно, на улице может найти компанию попрошаек.



Гиззатулин Радик Валерьевич пропал 15 ноября из ОКСПНБ № 1 по улице Кузнецова в Челябинске, когда вместе с группой других больных направлялся на прием к неврологу. С тех пор его местоположение неизвестно. Мужчина спокойный, плохо ориентируется в пространстве, может примкнуть к бомжам или попрошайкам. — сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-Спас».



Приметы: на вид 30–35 лет, рост 150–155 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткая стрижка.



Пропавший был одет в серую шапку-ушанку, темную куртку на замке, больничная пижама синего цвета в клетку с клеймом № 8, черные бурки.



Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего, просят сообщить об этом по номерам +79000955267 (Татьяна) или +79080534197 (Ирина).