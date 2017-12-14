/ Полицейские разыскивают пропавшего мужчину с «заячьей губой» на Южном Урале

Выйти на след 51-летнего мужчины не удается с осени.

Правоохранители просят жителей содействовать в поисках 51-летнего мужчины из Башкирии. Пропавший проживал на территории Челябинской области. Мужчина пропал еще в сентябре текущего года, установить его местоположение к зиме так и не удалось.



Отделом МВД России по Верхнеуральскому району разыскивается Кильдюшев Игорь Геннадиевич, 1966 года рождения, проживающий в поселке Мендяк Учалинского района Республики Башкортостан. 22 сентября 2017 года в ночное время он ушел из дома в поселке Спасский и до настоящего времени его местонахождение не установлено. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.



Приметы пропавшего: на вид 50–55 лет, рост около 160–165 сантиметров, глаза голубого цвета, волосы русые, прямые, редкие. Носит усы, речь невнятная из-за заболевания «заячья губа», страдает психическими расстройствами.

Тех, кто располагает информацией о местоположении пропавшего, просят сообщить об этом в дежурную часть Отдела МВД России по Верхнеуральскому району по телефонам: 8(35143)2-26-06, 8(35143)2-28-96 либо в уголовный розыск по телефону 8-922-740-26-93.