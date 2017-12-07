/ 16-летняя пропавшая снова нашлась после затяжного исчезновения в Магнитогорске

Волонтеры объявили о прекращении поисков.

В Магнитогорске остановлены поиски 16-летней девушки. Сообщается, что пропавшая найдена живой. Подросток уже неоднократно исчезал в течение этого года, только за лето текущего года ее родные дважды обращались за помощью к волонтерам-поисковикам. На этот раз она отсутсвовала около 5 дней, сбежав из интерната.

- Ефимова Мария найдена, жива! Всем огромное спасибо за содействие! - рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-Спас».



Напомним, на Южном Урале продолжаются поиски 25-летнего мужчины. Житель Челябинской области пропал 27 ноября. За поиски взялись правоохранители и волонтеры. Молодой человек не выходит на связь все это время. Сообщается, что он мог уехать за пределы города на личном автомобиле — белом «Фольксвагене».