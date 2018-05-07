/ О террористической атаке в канун Дня Победы предупредили полицию по телефону

«Минеру» грозит уголовное наказание.

Телефонный террорист пытался сорвать 9 мая и предпраздничную подготовку в Челябинске. 4 мая аноним позвонил в ЕДДС и рассказал, что в один из дней с 5 по 9 мая на площади Революции произойдет террористическая атака. Якобы для этого будут использовать автомобиль. При этом звонивший назвался жителем Хабаровска.

Информация и запись звонка переданы оперативному дежурному УФСБ России по Челябинской области, УМВД России по городу Челябинску, Начальнику Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности города Челябинска. Совместно силами УФСБ и УМВД гражданин задержан, ведутся следственные мероприятия. — проинформировали сайт «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

В полиции рассказали о личности телефонного террориста, которому теперь грозит уголовное наказание.

Личность звонившего установлена: им оказался местный житель 1988 года рождения. В отделе полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ. — сообщили сайту «Первый областной» в УМВД по городу Челябинску.

Наказание, предусмотренное статьей, — штраф до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы до 3 лет или принудительные работы на тот же срок.