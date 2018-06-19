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/ Акция в салонах «Билайн»: предложение «Поговорим» с безлимитными звонками на все номера

Акция в салонах «Билайн»: предложение «Поговорим» с безлимитными звонками на все номера

ПАО «ВымпелКом» объявляет о запуске акционного тарифа «Поговорим» с безлимитными звонками и пакетом мобильного интернета.
сегодня в 10:05
  |  Общество

Клиенты смогут принять участие в акции и подключить «Поговорим» в салонах «Билайн» с 14 июня. Обладатели тарифа без ограничений и дополнительных затрат могут звонить на любые номера на территории России, в том числе абонентам других мобильных операторов и в путешествиях по стране в сети «Билайн». Кроме безлимитных звонков, в пакет «Поговорим» включены 5 Гб мобильного интернета, которые можно использовать в течение месяца.

Абонентская плата начисляется еженедельно и составляет для челябинцев 175 рублей.

Ирина Лебедева, Вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом»: «Собственная сеть офисов продаж «Билайн» выросла в два раза и стала одной из самых больших розничных сетей в стране. Мы не только становимся ближе к клиентам, но и хотели бы, чтобы ярких поводов приходить в наши салоны становилось как можно больше. Для тех, кто предпочитает голосовое общение и хочет стать эксклюзивным обладателем настоящего безлимитного тарифа, мы создали особенный тариф «Поговорим».

Акционный тариф «Поговорим» доступен только для новых подключений и только в сети салонов «Билайн» в течение трех месяцев — предложение действует с 14 июня по 31 августа 2018 года.

Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на https://chelyabinsk.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/pogovorim/

* Тариф действует во всех филиалах присутствия в РФ ПАО «Вымпелком» за исключением Чукотского АО.

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