/ Террорист из Челябинска получил 16 лет колонии строгого режима

Вместе с ним также осудили еще троих человек.

16 лет колонии строгого режима получил организатор челябинской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»*. Еще троих человек приволжский окружной военный суд приговорил к срокам от 6 до 6.5 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Четверо граждан, один из которых организатор, являлись активными членами международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»*, и осуществляли противоправную деятельность, направленную на вовлечение в неё новых сторонников.

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, дело возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ.

*Организация, запрещенная на территории Российской Федерации Верховным Судом.