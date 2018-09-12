/ Воевавшего на стороне террористов южноуральца отправили в колонию на 16 лет

Мужчину задержало челябинское УФСБ.

Жителя Челябинска осудили за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирии. Соответствующее решение принял Приволжский окружной военный суд. Именно этот орган занимается разбирательствами по делам такого толка. Ранее преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Судом установлено, что молодой человек причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований в Сирийской Арабской Республике в составе международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Кроме того, осужденный принимал непосредственное участие в создании пропагандистского ролика, распространённого в интернет и оправдывающего деятельность указанной террористической организации в Сирии, России и странах ЦАР. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Челябинцу вменили две статьи Уголовного кодекса — «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.