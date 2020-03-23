Дорожные камеры смогут определять водителей, использующих смартфоны за рулем

Эксперты ставят под сомнение их точность распознавания.

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Новые камеры, которые предоставят дорожной полиции, смогут распознавать водителей, которые используют смартфоны во время вождения. Новое программное обеспечение, основанное на нейросетях будет фиксировать мобильные телефоны в руках, сообщает РБК.

Однако эксперты считают, что система распознавания может работать некорректно.

«Закон запрещает использовать телефон, не оборудованный устройством, позволяющим вести разговоры без рук. Но если он оборудован, то использование данного телефона закон не запрещает. И если телефон у человека в руках, это не значит, что он использует его без устройства. Он может пользоваться навигатором и смотреть пробки. То есть сам факт наличия телефона в руке автоматически не означает наличия состава правонарушения», — цитирует издание автоюриста Сергея Радько.

Устройства еще не прошли сертификацию. Только после этого их можно будет направить на тестирование. Пилотным городом для внедрения новых камер, станет Москва.