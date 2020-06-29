Неизвестный в Златоусте проколол колеса у нескольких автомобилей

Теперь он находится в розыске.

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Неизвестный житель Златоуста, который шел куда-то ранним утром, решил по пути испортить имущество других жителей города. Виляя «змейкой» из стороны в сторону, он резал колеса у автомобилей, стоящих на парковке возле дома. Это зафиксировала камера видеонаблюдения в одном из дворов.

У злоумышленника, кажется, не было конкретных целей — машины выбирались не все, а в хаотичном порядке. Пострадали машины во дворе на улице Бориса Ручьева, а также автомобили, стоящие во дворах нескольких домов на улице Карла Маркса. Автовладельцы обратились в полицию, теперь «ненавистник колес» находится в розыске.