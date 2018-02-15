/ Пропавшего южноуральца с армейской татуировкой начали искать в другом регионе

Появилось предположение, что мужчина уехал в Самару.

Зона поисков пропавшего 30-летнего Дмитрия Кудрякова значительно расширилась. Мужчину из озерского поселка Новогорного в последний раз видели 4 февраля в Кыштыме, а теперь ищут, в том числе, и в Самаре.



4 февраля 2018 года выехал на поезде из Челябинска предположительно в Самару, с тех пор его местонахождения неизвестно. Может находиться в соседних регионах. — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Южный Урал».



По словам знакомых пропавшего, поступала информация о том, что Дмитрий попал в больницу. Найти его в медицинских учреждениях пока не удалось.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, карие глаза, русые волосы, на голове залысины, темно-русые борода и усы. Телосложение среднее, на руках в районе запястий шрамы, на ребре левой ладони армейская татуировка с надписью «За вас».



Сообщить информацию о пропавшем можно в любой отдел полиции или по телефону 02.