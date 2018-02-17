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Глухонемой пенсионер пропал возле Городского бора

Челябинские волонтеры просят о помощи.
сегодня в 10:52
  |  Происшествия

В Челябинске в районе АМЗ пропал пенсионер. 79-летний Борис Пашнин, как утверждают родственники, 11 февраля ушел из дома № 3 по улице Кузнецова. Дом расположен возле Городского бора. В квартиру мужчина не вернулся. Где находится сейчас, никто не знает. Поисками занялись волонтеры из отряда «Легион-СПАС».

Был одет в черную вязаную шапку, черную куртку, синюю клетчатую рубашку, черные драповые брюки, черные ботинки. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде.

Приметы: на вид 78–80 лет, рост 185 сантиметров, короткие седые волосы, черные брови, карие глаза.

Особые приметы: глухонемой, нет одной фаланги пальца.

Всех, кто видел мужчину, просят рассказать обстоятельства встречи по телефонам: 8 (351) 2 777 911, 8 951 455 13 17 или 8 900 095 52 67. Либо в полицию — 02.

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