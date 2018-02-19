/ Пропавший возле Городского бора глухонемой пенсионер вернулся домой

Пожилого мужчину искали неделю.

Волонтеры завершили поиски 79-летнего пенсионера, пропавшего недалеко от Городского бора в районе АМЗ. Работа добровольцев осложнялась особенностью пенсионера: он глухонемой, а потому попросить людей о помощи не мог. Однако поисковая операция завершилась благополучно.

Борис Пашнин найден. Он жив. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Напомним, мужчина ушел из дома утром 11 февраля, и больше не вернулся. Его искали неделю. Где пенсионер находился все эти дни, не уточняется.