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/ Пропавший возле Городского бора глухонемой пенсионер вернулся домой

Пропавший возле Городского бора глухонемой пенсионер вернулся домой

Пожилого мужчину искали неделю.
сегодня в 11:30
  |  Общество

Волонтеры завершили поиски 79-летнего пенсионера, пропавшего недалеко от Городского бора в районе АМЗ. Работа добровольцев осложнялась особенностью пенсионера: он глухонемой, а потому попросить людей о помощи не мог. Однако поисковая операция завершилась благополучно.

Борис Пашнин найден. Он жив. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Напомним, мужчина ушел из дома утром 11 февраля, и больше не вернулся. Его искали неделю. Где пенсионер находился все эти дни, не уточняется.

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