/ Пропавшие женщина и ее семилетний сын найдены мертвыми

Они исчезли в Магнитогорске 18 февраля.

40-летняя женщина и ее 7-летний сын ушли из дома в Магнитогорске и пропали. Родные начали бить тревогу и обратились в полицию. Поисками занимались правоохранительные органы и сотрудники частных предприятий. Тела обоих пропавших обнаружили сегодня, 19 февраля.



Сегодня ночью экипажи ГК «Право роста» были задействованы в поисках матери и ребёнка, которые ушли из дома. По непроверенным сведениям женщина страдает психическим расстройством. — сообщили представители предприятия «Право роста».

В обстоятельствах трагедии предстоит разобраться следователям. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», проводится проверка.

По предварительной информации, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле женщины не обнаружено.

