Теперь по 2: сразу пара «заминированных» самолетов приземлилась в аэропорту Курчатова

Очередные анонимные сообщения поступили в Домодедово и Шереметьево.

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СМИ и жители уже сбились со счета: сколько раз за последний месяц силовикам приходилось выезжать в международный аэропорт Челябинска на ложные вызовы о минировании. Сегодня таких поступило сразу два — в Шереметьево и Домодедово.

«Сегодня вечером, 25 марта 2020 года, международный аэропорт Челябинск (Баландино) встречал два самолёта из Москвы. Ранее в столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево поступили анонимные ложные сообщения о „минировании“ воздушных судов, следовавших в Челябинск. Рейс S7 1145, на котором находились 71 пассажир и 6 членов экипажа, а также борт SU 1534 — 31 пассажир и 5 членов экипажа, совершили штатную посадку в аэропорту Челябинска», — сообщили в официальном сообществе челябинского аэропорта.

К счастью, угрозы вновь оказались ложными. Сотрудники правоохранительных органах разбираются в обстоятельствах. Аэропорт работает в штатном режиме.