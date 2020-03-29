Ещё один самолёт из Таиланда приземлился в челябинском аэропорту

У всех пассажиров взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции.

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Сегодня утром, 29 марта, в челябинский международный аэропорт имени Игоря Курчатова вернулся самолёт из Таиланда. У всех пассажиров — а их было 260 человек — взяли необходимые анализы и отправили в лабораторию для изучения.

«За 1 час 50 минут 14 медиков собрали 260 анализов у прилетевших пассажиров. Всего с 08:00 28 марта по 07:25 29 марта сделан забор биоматериала 32 пассажирам, прилетевшим внутренними рейсами»,— сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Напомним, на данный момент международные рейсы не осуществляются. Все пребывающие в аэропорт самолёты возвращают южноуральцев из других стран, после приземления каждого прибывшего ожидает процедура санитарного контроля.

«В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории Челябинской области каждому совершеннолетнему пассажиру сотрудниками Роспотребнадзора выдаётся Постановление Главного санитарного врача об обязательной изоляции на 14 дней, в специальные анкеты заносятся все персональные данные пассажиров. У каждого прибывшего берётся анализ на наличие коронавирусной инфекции, затем анализы отправляются в областной Центр эпидемиологии и гигиены»,— рассказали в Минздраве.

Также в ведомстве напомнили, что если анализ показывает положительный результат, то человека госпитализируют, а анализ отправляется в «Вектор» для дальнейшего подтверждения или опровержения диагноза. Если же симптомов нет, то врачи на дому берут повторный анализ на 10 или 11 день. Кроме того, за соблюдением карантина следит полиция, и если он будет нарушен, то человек будет привлечён к ответственности.

Напоминаем круглосуточный телефон горячей линии Минздрава Челябинской области: 8 (351) 240-15-16.