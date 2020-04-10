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Челябинский аэропорт имени Курчатова переходит на новый режим работы. Начиная с пятницы, 10 апреля, воздушная гавань будет работать только со второй половины дня и до утра. В остальное время аэропорт работать не будет. В
«Международный аэропорт Челябинск с 10 апреля 2020 года переходит на новый регламент работы. Аэропорт будет открыт для полётов ежедневно с 15:10 до 8:20 часов. В период с 8:20 до 15:10 часов аэропорт будет закрыт», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе челябинского аэропорта.
Получить информацию об изменениях в расписании рейсов можно у авиаперевозчиков или по телефонам справочной службы:
Напомним, что сегодня стало известно о том, что в аэропортах Челябинской области в связи с коронавирусом будут усилены меры контроля. Теперь на наличие заболевания в добровольном порядке будут проверять прилетающих из Москвы и