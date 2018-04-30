/ Обнаружено тело утопленника на озере Аргази

﻿Именно там несколько месяцев ищут пятого погибшего во время трагедии с перевернувшейся лодкой.

В озере Аргази обнаружено тело мужчины. Предположительно, это тот самый пятый утопленник, которого спасатели не смогли найти после трагедии на водоеме в ноябре 2017 года.

Да, в Аргазях нашли утопленника. Кого-то именно — пока не могу сказать — прокомментировали в дежурной части Межмуниципального отдел МВД России «Кыштымский».

Напомним, 1 ноября 2017 года на озере Аргази в Аргаяшском районе произошло ЧП. Несколько человек отправились на водохранилище на лодке «Казанка». Плавсредство от сильной волны перевернулось, в воде оказалось несколько пассажиров без спасательных жилетов. К ним на помощь выдвинулась находившаяся неподалеку другая лодка. Подобрав пострадавших, второе судно также перевернулось, не выдержав веса. В воде оказалось пять человек. Тела четверых нашли почти сразу, а вот пятого обнаружить не удавалось. Сейчас полицейские устанавливают причасность найденного утопленника к этой трагедии.