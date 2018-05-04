/ Окоченевшее тело мужчины обнаружили в Челябинской области

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Тело местного жителя обнаружили в Чебаркуле сегодня, 4 мая. Инцидент произошел в утреннее время на улице Матросова. Труп заметила женщина, которая спешила по своим делам. Прохожая сообщила о ЧП в экстренные службы. Об этом сайту «Первый областной» стали известно из собственных источников.

На место прибыли медики. Их помощь уже не понадобилась, они констатировали смерть. К моменту их прибытия труп уже окоченел. — уточнил источник.

По предварительной информации, погибший — пожилой чебаркулец, которому около 60 лет. Местные жители сообщают, что накануне гибели его видели прогуливающимся в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.