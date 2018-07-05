/ Конский волос паразитирует в кранах южноуральцев

Жители возмущаются появлению паразитов в водопроводе.

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Странное существо поразило жителей нескольких южноуральских городов. На появление в водопроводной сети червей, получивших в народе название «конский волос», жалуются жители Чебаркуля. Там паразит возник в военном городке.

Сегодня произошло нечто ужасное! В доме офицерского состава из крана выползло. Все в шоке! — поделился житель города Иван Романов.

Также вертких червей начали замечать на южноуральских озерах. С ними уже столкнулись на Аргазях, Увильдах и Теренкуле. Отдыхающие опасаются паразита. Существует боязнь, что червь проникнет внутрь тела.

Легенда о том, что этот червь прогрызает кожу в области пятки, — всего лишь легенда. Особенность паразита — отсутствие пищеварительной системы. Такое строение тела делает волосатика абсолютно безопасным для здоровья человека. — делится пользователь Ольга Кремешкова.

Также появление паразита в воде связывают с ее чистотой.