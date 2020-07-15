Тело утонувшего мужчины достали из реки в Магнитогорске

Его обнаружили в четырех метрах от берега.

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Со дна реки Урал в Магнитогорске достали тело 42-летнего мужчины. Спасатели завершили поиски во вторник, 14 июля.

«За время поисков обследовали более пяти тысяч квадратных метров, тело было обнаружено в четырех метрах от берега в районе ТЭЦ», — сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Напомним, отдыхать следует только на оборудованных пляжах и водоемах, где разрешено купание. Внимательно следите за детьми и не заходите в воду в состоянии опьянения.