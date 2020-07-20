Один мертв, двое в больницах: трое детей пострадали в выходные в Челябинской области

Пугающую статистику опубликовал минздрав региона.

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Три ребёнка пострадали за прошедшие выходные в Челябинской области. Из них двое находятся в больницах региона, а один погиб на воде. Умершему было 8 лет, он утонул на водоёме в Чебаркуле. Печальную статистику сайту «Первый областной» сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

«В Челябинске годовалый ребёнок выпал из окна третьего этажа. В состоянии средней степени тяжести доставлен в детскую областную больницу. Из Аргаяша четырёхлетний ребёнок в тяжелом состоянии доставлен в ЧОДКБ. Трагедия произошла на воде. Пациент находится в коме. В Чебаркуле утонул восьмилетний ребёнок», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

В Министерстве здравоохранения призвали родителей не оставлять своих детей без внимания. Отметим, что на водоемах необходимо купаться только на оборудованных пляжах, так как там есть вышки спасателей. В жаркие дни, если дома или в квартире есть дети, не распахивать настежь окна.