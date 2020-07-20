Тело пропавшей жительницы Беларуси нашли в лесу на Южном Урале

Следственный комитет завершил расследование убийства участницы ярмарки в Кыштыме.

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Следователи передали в суд дело об убийстве 69-летней жительницы Беларуси. Женщина без вести пропала осенью позапрошлого года в Кыштыме, приехав на ярмарку продавать одежду. На родину она уже не вернулась, а ее тело обнаружили в лесу, рядом с трассой М-5 «Урал».

В сентябре 2018 года вместе с 42-летним водителем на арендованном микроавтобусе она поехала в Челябинскую область, чтобы продавать женскую одежду. В ноябре мужчина вернулся в Минск, а родственникам пенсионерки сказал, что она осталась торговать в России, пересев в другой автомобиль. Однако родные женщины ему не поверили и обратились в полицию. По подозрению в убийстве задержали водителя, с которым жительница Беларуси выезжала на ярмарку. Выяснилось, что он решил ее убить и забрать себе заработанные женщиной деньги и ценности.

«Он заранее прочитал в интернете информацию о седативных лекарственных средствах, способных кратковременно ввести человека в беспомощное состояние, и приобрел их. Для осуществления своего плана во время поездки мужчина напоил женщину таким лекарством, а после этого нанес ей несколько ударов различными предметами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Республики Беларусь.

Тело пенсионерки он положил в большую сумку, которую спрятал в лесу у трассы М-5 «Урал». Баул он прикрыл ветками. Товар, телефон и украшения женщины он забрал себе. Более 80 тысяч белорусских рублей, которые он получил таким способом, потратил на свои нужды.

«Благодаря совместной работе следственным путем удалось определить местонахождение тела и обнаружить его. Для этого следователи УСК по городу Минску и ГСУ неоднократно выезжали в Челябинскую и Свердловскую область Российской Федерации для проведения следственных действий по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Сейчас водитель находится под стражей, он обвиняется в разбое и убийстве. Дело направлено прокурору для передачи материалов суду. Примечательно, что ранее 42-летний мужчина уже был судим за убийство.

Напомним, в редакцию «Первого областного» с просьбой о помощи обращалась дочь погибшей. Женщина рассказала, что последний раз на связь с родными пенсионерка выходила 7 ноября 2018 года. Она планировала отправиться на другую ярмарку, в Свердловскую область. Водитель, сопровождавший ее, вернулся в Минск из Кыштыма 11 ноября. А семье погибшей сказал, что она якобы пересела с товаром в другой автобус и выбросила сим-карту. Поисками пропавшей без вести занимались волонтеры, поисковики и правоохранители.