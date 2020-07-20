Тело 25-летнего парня достали со дна карьера в Челябинской области

За два дня до трагедии в этом же водоеме утонул мужчина.

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Тело 25-летнего мужчины достали со дна Лазурного карьера в Красноармейском районе в воскресенье, 19 июля. Спасатели нашли тело на семиметровой глубине в десяти метрах от берега.

«Прибыв на место, водолазы совершили два погружения и обследовали 450 квадратных метров. Поиски на данном карьере затруднены сильно заиленным дном и отрицательной видимостью», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Отдыхающим напоминают: не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, внимательно следите за детьми, купайтесь только на оборудованных пляжах и разрешенных местах, пользуйтесь спасательными жилетами, не плавайте на матрасах.

Напомним, в пятницу, 17 июля, со дна этого карьера достали тело 36-летнего мужчины.