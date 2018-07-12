/ На двух водоемах в Челябинске едва не утонули дети

На пляжах дежурили матросы спасатели.

Два ребенка 9 и 14 лет едва не утонули на челябинских озерах. Трагедии удалось избежать благодаря своевременной помощи матросов-спасателей. Оба инцидента произошли накануне, 11 июля.

Так, примерно в 15:25 на пляже «Солнечный Берег» озера Смолино потребовалась помощь 9-летнему ребенку. Специально обученные дежурные спасли его в десяти метрах от понтона. В этот же день вечером, примерно в 20:05 на пляже «Городской» Шершневского водохранилища в 12 метрах от берега спасли 14-летнего подростка.

Медицинская помощь детям не потребовалась. — пояснили в Управлении по обеспечению жизнедеятельности Челябинска.

Днем ранее, 10 июля, удалось спасти восьмилетнего мальчика на озере Смолино. Он начал тонуть из-за ямы на дне водоема, но вовремя подоспели спасатели.