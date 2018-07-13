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/ 31-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела после гибели дочери в ванной

31-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела после гибели дочери в ванной

Молодая мать уснула во время купания.
сегодня в 13:50
  |  Происшествия

31-летняя челябинка обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей дочери. Следователями в отношении молодой матери возбуждено уголовное дело. Установлено, что 3-месячный грудничок утонул, находясь на руках у женщины.

Вечером 16 июня текущего года в квартире одного из домов Ленинского района города Челябинска женщина, решила принять ванну и искупать малолетнюю дочь, положив себе на грудь ребенка женщина уснула. Без присмотра ребенок утонул в воде. — рассказал сайту «Первый областной» исполняющий обязанности старшего помощника руководителя регионального управления СК Александр Скорик.

Сейчас правоохранители решают судьбу женщины. Мера пресечения не избрана.

Напомним, ребенок погиб 16 июня. Тогда следователи предполагали, что малыша оставили в воде без присмотра. Установить детали удалось в ходе следствия.

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