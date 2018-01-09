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Тело погибшего в Перми южноуральского солдата доставили на родину

Родные настаивают на независимой экспертизе.
сегодня в 17:48
  |  Происшествия

Как погиб в пермской части южноуральский солдат-срочник — будут выяснять независимые эксперты. Они установят, есть ли на теле следы насилия, предполагаемые обстоятельства смерти солдата. На экспертизе настояли родные погибшего. Для этого они решили перевезти тело на родину.

Тело погибшего солдата прибыло в Челябинск на военном бортсамолете. По настоянию родителей тело сейчас едет в независимую судмедэкспертизу. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель Союза призывников России Марсель Хазиев.

Напомним, тело солдата-срочника обнаружили в части 5 января. Сейчас в причинах и обстоятельствах разбирается командование ЦВО. Пресс-служба военного округа говорит, что был суицид, однако предстоит выяснить, было это личным решением солдата или имеет место доведение до самоубийства.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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