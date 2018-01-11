/ Безжизненное тело пенсионерки нашли возле жилого дома на ЧТЗ

﻿Женщину не смогла спасти бригада медиков.

Смерть пожилой женщины расследуют следователи Тракторозаводского района. Пенсионерку обнаружили рядом с многоэтажным жилым домом. Известно, что помочь ей пыталась бригада медиков. Несмотря на их усилия, сохранить женщине жизнь не удалось. Теперь действиям «скорой» дадут оценку следователи.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Тело пожилой женщины отправлено на экспертизу. Специалисты установят причину смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.