На предприятии в Златоусте был найден мертвый мужчина

Оказалось, что тело принадлежит разнорабочему.

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В Златоусте Челябинской области на территории одного из предприятий было найдено тело мертвого человека. Страшная находка была обн найдена на Керамогранитном заводе. Мертвым мужчиной оказался один из разнорабочих предприятия.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительной информации, мужчина получил смертельную травму при проведении разгрузочно-погрузочных работ железнодорожного вагона», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Сотрудниками следственного комитета проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.