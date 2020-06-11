Гибель ребёнка в Кыштыме подтвердили представители следственного комитета

Тело мальчика нашли в выгребной яме.

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В областном следственном комитет подтвердили гибель ребёнка в Кыштыме. Напомним, сообщения о том, что в одном из колодцев города было найдено тело появились сегодня, 11 июня, в местных СМИ.



Изначально говорилось, что ребёнку на момент смерти было 1,5 года, однако в региональном СУ СКР уточнили точный возраст ребёнка. Ему было 3 года. Также стал известен и его пол. Погибший оказался мальчиком.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 стать „Причинение смерти по неосторожности“ УК РФ. По предварительным данным, мальчик упал в выгребную яму дома, расположенного по соседству»,— рассказали «Первому областному» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, также назначен комплекс необходимых экспертных исследований. На месте происшествия работает следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты следственного управления. Расследование дела взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления.