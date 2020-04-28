Рабочий упал с 20-метровой высоты на стройке в Челябинске

Следственный комитет проводит проверку.

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В Советском районе Челябинска днем 24 апреля на территории строящегося многоэтажного дома было обнаружено тело 30-летнего рабочего. У мужчины обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. Начата доследственная проверка.

«По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении с высоты 20 метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на объекте требований техники безопасности при производстве работ», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Причину смерти установит судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.